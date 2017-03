Émilien Clère, champion de France de demi-fond, a rejoint le VS Chartres cette saison - Émilien Clère brille dans une discipline méconnue, le demi-fond. L’homme aux cheveux blonds décolorés ne se préoccupe pas de la mode. Rencontre avec un garçon attachant. - (Isabelle HERVE - L'Echo Républicain)

Émilien Clère brille dans une discipline méconnue, le demi-fond. L’homme aux cheveux blonds décolorés ne se préoccupe pas de la mode. Rencontre avec un garçon attachant.

Entre ses cinq enfants à la maison et ses entraînements, le papa-poule Émilien Clère est très occupé. Le coureur originaire de Chaumont (Haute-Marne), 34 ans, a rejoint le VS Chartres cette saison. Le double champion régional sur route (2013 et 2014) se distingue surtout sur piste, en demi-fond. Il a été sacré champion de France en 2014 et 2016 et a terminé 5 e des derniers championnats d'Europe. Son oncle, Régis Clère, a été coureur pro dans les années 1980, triple vainqueur d'étape du Tour de France. Le néo-Chartrain a suivi la voie familiale. L'homme ne cherche à ressembler à personne. Nous l'avons joint lundi, après sa sortie à vélo ; il venait de récupérer ses enfants à l'école. Émilien Clère a évoqué son parcours, avec gentillesse.

Pourquoi avez-vous signé au VS Chartres ? J'ai connu Guy Gallopin ( le directeur sportif chartrain) il y a 20 ans, à Troyes, puis à Beauvais. On est resté en bons termes. Quand il est arrivé au VS Chartres l'année dernière, il m'a contacté. Je m'étais déjà engagé avec le Guidon châlettois ; il m'a rappelé et me voilà au VS Chartres. J'aime sa façon de voir le vélo, de travailler. Il est à l'écoute. Il est axé sur la récupération, le massage, et c'est très important pour moi.

Vous vous êtes lancé dans le vélo pour suivre la passion familiale… J'ai commencé tard, en cadets 2. Avant je ne faisais pas de sport, mais de la flûte traversière. En classe de seconde, j'ai passé le concours pour rentrer au conservatoire, mais il n'y avait plus de place. Et j'ai arrêté la musique quand je suis entré à la fac, en STAPS.

Quel métier vouliez-vous exercer ? J'ai fait STAPS pour apprendre des trucs sur le sport, les méthodes d'entraînement notamment. Je ne me destinais pas à un métier en particulier. Après ma licence, je me suis consacré au vélo.

« Je travaille pour être champion d'Europe »

Comment avez-vous découvert le demi-fond ? À Dijon, à une soirée des records. Ça m'avait bien plu ; ça avait l'air sympa, et surtout, ça allait vite. J'ai essayé. J'ai commencé il y a dix ans.

Et vous avez bien progressé puisque vous êtes double champion de France … On m'a présenté mon pilote, François Toscano, qui est encore avec moi aujourd'hui. On a travaillé et on a progressé tous les deux.

Quelle est la spécificité du demi-fond ? Il faut rouler vite, longtemps. Il y a des pointes à 80-90 km\heure. Lors des derniers championnats d'Europe, la moyenne était de 72 km\heure. L'effort est similaire à un contre-la-montre.

Quel est votre objectif en demi-fond ? Je travaille pour être champion d'Europe.

Dès cette année ? Aux derniers championnats d'Europe, nous avons gagné la manche de qualification. Ce n'était pas arrivé à un Français depuis 50 ans. Donc, je pense que le titre, à Berlin, cette année, est jouable.

« Au collège, j'écoutais Brassens et Johnny Hallyday »

Vous brillez dans une discipline méconnue et peu reconnue. Vous avez les cheveux longs et décolorés. Vous affirmez aimer être différent…. Je ne cherche pas à ressembler aux autres. Il y a dix ans, j'aimais le fluo et les couleurs flashy et ce n'était pas à la mode. Aujourd'hui, j'aime bien le maillot bleu-blanc-rouge avec le cuissard noir. Au collège, j'écoutais Brassens et Johnny Hallyday. Si on s'occupe de ce que pensent les autres…

Vous êtes amateur, ne travaillez pas à côté. N'est-ce pas trop dur financièrement ? Je m'en sors, on se débrouille. C'est mieux d'être heureux avec peu que malheureux avec beaucoup. J'ai la chance de faire mon sport, et d'en vivre, même si c'est précaire.

Isabelle Hervé