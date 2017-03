FRIAIZE - Tour Pays Courvillois - L’ancien pro sera le grand favori, cet après-midi, à Friaize (28) - Avec encore 16 succès en 2016, Samuel Plouhinec collectionne les victoires chez les amateurs. Mais il n’a pas gagné en 2017. L’occasion se présente aujourd’hui + les engagés. - (Isabelle HERVE - L'Echo Républicain)

Avec encore 16 succès en 2016, Samuel Plouhinec collectionne les victoires chez les amateurs. Mais il n’a pas gagné en 2017. L’occasion se présente aujourd’hui.

Quand Samuel Plouhinec (Team Peltrax) vient en Eure-et-Loir, ce n'est pas pour faire de la figuration. Il y a tout juste un an, à Bonneval, le Manceau, 41 ans, avait promené son maillot arc-en-ciel de champion du monde masters, pour gagner, seul. L'ancien pro sera encore l'homme à battre cet après-midi à Friaize, au Tour du Pays courvillois.

Le champion de France amateur 2009, déjà vainqueur à Courville en 2011, est en forme en ce début de saison, en attestent ses deux tops 5 dans des élites nationales (3 e d'une épreuve des Plages vendéennes, 5 e du Grand Prix de Saint-Hilaire-du-Harcout).

Un très beau plateau

Mais il n'a pas gagné en 2017, et celui qui a l'habitude d'enchaîner les victoires chez les amateurs (16 succès en 2016 !) a une belle occasion de s'imposer sur un circuit de 128 kilomètres, sans grande difficulté.

Le Tour du Pays courvillois offre un très beau plateau et Samuel Plouhinec aura des adversaires de poids, comme l'ancien pro Kévin Lalouette (CC Nogent-sur-Oise). Les deux hommes étaient les animateurs du dernier critérium de Chartres. Le champion du Nord-Pas-de-Calais avait pris le dessus sur Samuel Plouhinec, échouant à la deuxième place. Le Sarthois, 3 e, s'était consolé avec la victoire de son coéquipier Baptiste Bleier.

Les Euréliens auront fort à faire face au Team Peltrax, au CC Nogent-sur-Oise, mais également face à l'USSA Pavilly-Barentin et Pierre Tielemans, 4 e de Bordeaux-Saintes, dimanche dernier, ou au VC Rouen 76.

Le VS Chartres avec Houanard et Clère

Le VS Chartres amènera une grosse équipe. Le club pourra notamment compter sur ses recrues, comme l'ancien pro Steve Houanard, vainqueur à Versailles-Satory il y a quinze jours, ou au champion de France de demi-fond Émilien Clère, le seul qui a apporté des points à son club lors de la première manche de Coupe de France de DN2, Bordeaux-Saintes (24 e).

Et l'on verra aussi un Vovéen exilé en Bretagne : Gaëtan Lemoine, 22 ans, ancien sociétaire de l'ES Auneau, est passé du Team Pays de Dinan au VC Pays de Loudéac cette saison. Avec ses deux victoires et sa deuxième place dans la 5 e étape du Tour de la Manche en 2016, celui qui court régulièrement les élites nationales pourrait s'illustrer, devant son public, à Friaize.

les principaux

engagés

VS Chartres (Huguet, Bideau, Bizet, Chopier, Goupil, fernier, Clère, Houanard, Ilongo, Lucas, Maxime et Mathieu Maison, Riou, Baillargeaux) ; ES Auneau (Ghesquière, Fabian Lemoine, Udry) ; UC Orléans : (Legendre) ; Team Peltrax (Plouhinec) ; VC Pays de Loudéac (Gaëtan Lemoine) ; AS Villemur (Chaboche) ; Sablé Sarthe Cyclisme (Bouhoux) ; Guidon châlettois (Duguenet, Thomas) ;

USSA Pavilly-Barentin (Pierre Tielemans) ; CC Nogent-sur-Oise (Lalouette) ; VC Rouen 76 ; CG Orléans Loiret ; CM Aubervilliers 93…

Isabelle Hervé