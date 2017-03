Indre-et-Loire - Prix de Montlouis : Simon Millon sûr de sa force - Le junior du VS Neuillé, Simon Millon, a surpris les coureurs plus expérimentés, dimanche à Montlouis, grâce à un final parfaitement maîtrisé. = Ces deux épreuves ont marqué le triomphe des coureurs de l'Indre-et-Loire, plus précisément du VS Monnaie, le minime Léo Autrive et le cadet Antonin Bogacz

Simon Millon s'est imposé en force dimanche à Montlouis.

Classements Seniors-juniors : 1. Millon (VS Neuillé), 84 km, 2 h 14', 2. Bourrelier (Team U Anjou 49), 3. Applincourt (AC Châtelleraudais), 4. Mouraud (Team U Anjou 49), 5. Elan (AC Touraine) à 8'', 6. Ileret (Vineuil), 7. Bret C (UV Poitiers), 8. Chapin L (Guidon du Crochu), 9. Auroy (AC Longué), 10. Lemaigre (PL Paul-Bert Tours) à 16'', 11. Huguet (CRAC Touraine), 12. Juigné (PL Paul-Bert Tours) à 22'', 13. Leroux (ACBB) à 1' 15'', 14. Beaudoin (VC Loudun), 15. Besnard (VC Loudun), 16. Bret R (UV Poitiers), 17. Jouneau (AC Amboise-Nazelles), 18. Accouri C (US Chauvigny), 19. Percheron (AC Longué), 20. Accouri S (US Chauvigny). Cadets : 1. Bogacz (VS Monnaie), 50 km, 1 h 24' 50'', 2. Delhomme (PL Paul-Bert), 3. Musy (Vineuil), 4. Bailleux (Guidon Châlettois) à 2'', 5. Fouquet (AS Montlouis) à 34'', 6. Fernandes N (CS Chinon) à 2' 19'', 7. Poirier (VS Monnaie) à 4' 15'', 8. Collin (ECS St-Aignan) à 5' 10'', 9. Audouys (AS Montlouis) à 5' 45'', 10. Nivet-Rondeau (CRAC Touraine), 11. Haudry (US Saint-Pierre), 12. Metaye (VS Monnaie), 13. Briault T (UCC Montrésor), 14. Lamerant (VS Cacien), 15. Pasquet (Guidon du Crochu). Minimes : 1. Autrive (VS Monnaie), 25 km, 45' 31'', 2. Hoarau (St-Denis-de-l'Hôtel) à 7'', 3. Lush (USM Saran) à 4' 05'', 4. Travaillard (UC Joué), 5. Pinçon (St-Benoit-sur-Loire), 6. Bouteiller (PL Paul-Bert), 7. Gruel (VS Neuillé), 8. Gautier (Guidon du Crochu), 9. Beguin (SV Loches), 10. Delpy (UC Amboise-Nazelles), 11. Ledru (AC Belmontoise), 12. Probst (St-Benoit-sur-Loire), 13. Grimeaud (Guidon du Crochu), 14. Audon (UC Amboise-Nazelles), 15. Du Mouza (US Saint-Pierre).

(Serge BRARD)

Classements Seniors-juniors :

1. Millon (VS Neuillé), 84 km, 2 h 14', 2. Bourrelier (Team U Anjou 49), 3. Applincourt (AC Châtelleraudais), 4. Mouraud (Team U Anjou 49), 5. Elan (AC Touraine) à 8'', 6. Ileret (Vineuil), 7. Bret C (UV Poitiers), 8. Chapin L (Guidon du Crochu), 9. Auroy (AC Longué), 10. Lemaigre (PL Paul-Bert Tours) à 16'', 11. Huguet (CRAC Touraine), 12. Juigné (PL Paul-Bert Tours) à 22'', 13. Leroux (ACBB) à 1' 15'', 14. Beaudoin (VC Loudun), 15. Besnard (VC Loudun), 16. Bret R (UV Poitiers), 17. Jouneau (AC Amboise-Nazelles), 18. Accouri C (US Chauvigny), 19. Percheron (AC Longué), 20. Accouri S (US Chauvigny).

Cadets :

1. Bogacz (VS Monnaie), 50 km, 1 h 24' 50'', 2. Delhomme (PL Paul-Bert), 3. Musy (Vineuil), 4. Bailleux (Guidon Châlettois) à 2'', 5. Fouquet (AS Montlouis) à 34'', 6. Fernandes N (CS Chinon) à 2' 19'', 7. Poirier (VS Monnaie) à 4' 15'', 8. Collin (ECS St-Aignan) à 5' 10'', 9. Audouys (AS Montlouis) à 5' 45'', 10. Nivet-Rondeau (CRAC Touraine), 11. Haudry (US Saint-Pierre), 12. Metaye (VS Monnaie), 13. Briault T (UCC Montrésor), 14. Lamerant (VS Cacien), 15. Pasquet (Guidon du Crochu).

Minimes :