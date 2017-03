Interview d'Audrey Cordon-Ragot (1/2)

Wiggle High 5 - "Dans l'équipe Wiggle High 5, on me fait confiance. J'ai prouvé en début de saison que j'avais les jambes pour être à l'avant et faire des résultats."

http://www.velo101.com/feminines/article/interview-daudrey-cordonragot-(12)--16603