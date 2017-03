La Vuelta distribue ses invitations -En plus de Caja Rural et Cofidis, la Vuelta invite Aqua Blue Sport et Manzana Postobon. Elle s'élancera donc de Nîmes sans Direct Energie et sans Delko le 19 août + Cofidis parmi les équipes invitées - Vuelta Cyclisme

La Vuelta distribue ses invitations

En plus de Caja Rural et Cofidis, la Vuelta invite Aqua Blue Sport et Manzana Postobon. Elle s'élancera donc de Nîmes sans Direct Energie et sans Delko le 19 août.

http://www.velo101.com/pros/article/la-vuelta-distribue-ses-invitations--16690