Le vent a soufflé fort hier sur le tour de la communau té de communes Berry-Loire-Vauvise-Souvenir Albert-Bourlon, et il a joué un rôle majeur dans le déroulement de la course et dans « l’épaillage » en règle de bon nombre de concurrents.

Très tôt, les attaques ont fusé mais c'est à Groises, au km 39, que la bonne échappée a été lancée.

Dès lors, Henri Jumeaux (Team Peltrax-CSD), Enzo Oisel (AC Orsay), Antonin Mardon (Guidon chalettois), Yoann Proust (UC Orléans) et Alexandre Billon (CVO Olympique) se sont parfaitement entendus et ont uni leurs efforts pour préserver une avance qui s'avérait toujours plus conséquente au fil des kilomètres. Jamais le quintet n'a eu à craindre l'éventuel retour de quelques adversaires lancés à leurs trousses.

Proust prend

le meilleur

sur son pote

Les cinq fuyards s'entendaient fort bien au point de s'élancer ensemble à l'assaut des trois dernières boucles de dix kilomètres Mais dans l'ultime boucle, Yohann Proust se faisait la belle, suivi comme son ombre par le spécialiste du cyclo-cross Alexandre Billon, avec qui il avait porté les couleurs du CM Aubervilliers (sans que le duo parvienne à passer pro).

Dans les derniers mètres, Proust prenait le meilleur sur son pote. « La course a été dure pour tout le monde, confiait le vainqueur de 27 ans licencié à l'UC Orléans. Moi, ça fait deux ans que je ne courais plus et j'étais un peu juste, mais avec Alexandre Billon et mon employé Henry Jumeaux, on avait dit que ce devait être un de nous trois qui devait gagner. Dans les petits tours, j'ai vu que nous étions tous "secs" et j'ai décidé de faire la prime à "l'intox" car j'avais des crampes : je suis content car on fait un, deux et trois. »

le classement

1. Yohann Proust (UC Orléans, 2 e), les 112 km en 2 h 49'05'' ; 2. Alexandre Billon (CVO Olympique, 2 e), à 6'' ; 3. Henry Jumeaux (Team Peltrax-CSD, 2 e), à 49'' ; 4. Enzo Oisel (AC Orsay, 3 e), à 58'' ; 5. Antonin Mardon (Guidon chalettois, 2 e), à 1'01'' ; 6. Benjamin Cressent (AC Orsay, 3 e), à 1'17'' ; 7. Lucas Plaisant (Guidon chalettois, Jun) ; 8. Gaétan Fétaud (USC Goyage, 2 e) ; 9. William Le Corre (Team Peltrax-CSD, 3 e) ; 10. Éric Crapard (VC Fontainebleau-Avon, 3 e) ; 11. Etienne Audidier (AC Chatellerault, 2 e), même temps ; 12. Rémi Dhervillez (Guidon chalettois, 2 e), à 1'37''æ

Nadine Maréchal