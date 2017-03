FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME NOM DE L'EPREUVE : TTC BERRY LOIRE VAUVISE - SOUVENIR ALBERT BOURLON DATE : 18 mars 2017 ORGANISATEUR : AC SANCOINS SERIES / CATEGORIES : 2 - 3 - J - PCO VILLE DE DEPART : GARIGNY DEPARTEMENT : 18 ENGAGES : 108 PARTANTS : 105 CLASSES : 50 TABLEAU DE CLASSEMENT Epreuve n° R1703012 MOYENNE 39,744 DISTANCE : 112 DOSS Place NOM et PRENOM ASSOCIATION N° LICENCE CAT. TEMPS 105 1 PROUST Yohann UC ORLEANS 1845071114 2 02:49:05 106 2 BILLON Alexandre OLYMPIQUE CVO 1295712188 2 00:06 64 3 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD 1277115064 2 00:49 69 4 OIZEL Enzo AC ORSAY 1291326028 3 00:58 98 5 MARDON Antonin GUIDON CHALETTOIS 1845083612 2 01:01 67 6 CRESSENT Benjamin AC ORSAY 1291326022 3 01:17 96 7 PLAISANT Lucas GUIDON CHALETTOIS 1845083605 Junior " 107 8 FETAUD Gaean USC GOYAGE 3097202226 2 " 66 9 LE CORRE William TEAM PELTRAX - CSD 1277115153 3 " 62 10 CRAPARD Eric VC FONTAINEBLEAU AVON 1277113010 3 " 101 11 AUDIDIER Etienne AC CHATELLERAUDAIS 2086154086 2 " 93 12 DHERVILLEZ Rémi GUIDON CHALETTOIS 1845083529 2 01:37 73 13 HOLZMEIR Fabian AC ORSAY 1291326045 3 " 92 14 FESNIERES Maxime GUIDON CHALETTOIS 1845083471 2 01:47 26 15 LORCERIE Romain USP ISSOIRIENNE 0463013254 Junior 02:01 20 16 RENARD Gaël USP ISSOIRIENNE 0463013002 2 " 56 17 GEOFFROY Benoit VC TOUCY 0589251083 2 02:29 85 18 LEGER Cédric UC ORLEANS 1845071057 2 " 97 19 PERRAGIN Eliott GUIDON CHALETTOIS 1845083611 2 02:51 48 20 GEFFROY Maxime VS NIVERNAIS MORVAN 0558055145 2 " 57 21 DUPONT Julien VC TOUCY 0589251118 2 " 44 22 NIQUET Dylan U. COSNOISE SPORTIVE 0558030061 3 " 88 23 MINET Sébastien US BONNY 1845073083 3 " 23 24 DANCE Quentin USP ISSOIRIENNE 0463013209 2 " 25 25 GESLIN Vincent USP ISSOIRIENNE 0463013252 2 " 53 26 JEANNET Antoine UC DIGOINAISE 0571033060 2 " 46 27 LANERY Fabien VS NIVERNAIS MORVAN 0558055020 2 " 21 28 CHABERT Sébastien USP ISSOIRIENNE 0463013009 2 " 51 29 MICOULIN David EC BOURBONNIEN 0571015136 3 "