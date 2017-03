Laurine PHILIPPE - Tour de la Communauté de Communes des 3 Provinces Sancoins (18) - 12 mars 2017

Le Tour de la Communauté de Communes des 3 Provinces "SOUVENIR FRANCOIS IDELOT", le 12 mars 2017 à Sancoins (18), organisé par l'Amicale Cycliste de Sancoins, 3ème JUNIORS, PASS'CYCLISTES, OPEN, a été remporté par Thibaut MADORRE (TEAM PELTRAX - CSD) devant Wassily GIROT (AC SUD 28) et Yoann DUJARDIN (EC BOURBONNIEN) + classement et photos de Laurine - (Jacky BALLAND - Michel NOEL - Amicale Cycliste de Sancoins - Nadine MARECHAL - Bernard MARCHET - Laurine PHILIPPE) Article et autres infos à venir...

