Les horaires de départ du contre la montre de la 3, J et PC open de Fay Aux Loges (45) du 19-3-2017 - Le dimanche 19 mars 2017 plusieurs Euréliens participeront à la 3 et J de Fay Aux Loges (45) avec un contre la montre de 9.8 kms le matin avec des départs à partir de 9h30 et une course en ligne l'après-midi avec un départ à 14h30 pour 15 tours. - (Le blog du DREUX CC)

Les horaires de départ du contre la montre de la 3, J et PC open de Fay Aux Loges (45) du 19-3-2017

Le dimanche 19 mars 2017 plusieurs Euréliens participeront à la 3 et J de Fay Aux Loges (45) avec un contre la montre de 9.8 kms le matin avec des départs à partir de 9h30 et une course en ligne l'après-midi avec un départ à 14h30 pour 15 tours. Ci-joint les horaires de départ du contre la montre. Un beau plateau de 89 coureurs avec outre les Euréliens dont Thomas Badouille (ES Auneau) qu

http://www.dreuxcc.com/2017/03/les-horaires-de-depart-du-contre-la-montre-de-la-3-j-et-pc-open-de-fay-aux-loges-45-du-19-3-2017.html