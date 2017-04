Lundi 17 avril 2017 : prix du lundi de Paques SUPER U à Rouillac (16) - Prix du lundi de Pâques à Rouillac (16) Epreuve ouverte aux 2éme , 3éme catégorie , juniores , PC Open Organisation : AC Jarnac Aigre Rouillac 19 tours de circuit = 81,700 km Dossards 14 heure podium , départ 15 heure Les récompenses pour cette épreuve épreuve de ROUILLAC - (Didier Kereneur)

Lundi 17 Avril 2017 Prix du lundi de Pâques à Rouillac (16) Epreuve ouverte aux 2éme , 3éme catégorie , juniores , PC Open Organisation : AC Jarnac Aigre Rouillac 19 tours de circuit = 81,700 km Dossards 14 heure podium , départ 15 heure Les récompenses pour cette épreuve épreuve de ROUILLAC Pour info :

Le Vainqueur : Une gerbe et une bouteille de Cognac

Le second : Un bouquet et une bouteille de pineau

Le troisième : Un bouquet et une bouteille de pineau

Le 1er des 3ème Cat. Un bouquet et une bouteille de Cognac

Le 1er des Juniors : Un bouquet et une bouteille de Cognac

Le 1er des Pass cyclisme : Un bouquet et une bouteille de Cognac

Le vainqueur meilleur sprinter : Un bouquet et une bouteille de Cognac + 30 €

Le second meilleur sprinter : 15 € 500 € de primes assurés au départ + prime du public Renseignements : Didier Kereneur tél : 06 85 24 03 93

En savoir plus sur http://www.sudgirondecyclisme.fr/2017/03/lundi-1704-prix-du-lundi-de-paques-super-u-a-rouillac-16/#LtwF8hGWX01dgqLR.99