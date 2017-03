Paris-Nice : Marion Rousse et Jacky Durand vous attendent pour un live Facebook à 19 heures

PARIS-NICE - La 74e édition de la "course au soleil" bat son plein. Les consultants Eurosport Marion Rousse et Jacky Durand vous donnent rendez-vous ce lundi autour de 19 heures pour un live Facebook. Ils évoqueront avec vous les enjeux et les nombreux événements déjà survenus depuis le coup d'envoi de ce Paris-Nice. A vos questions !

http://www.eurosport.fr/cyclisme/paris-nice/2017/paris-nice-marion-rousse-et-jacky-durand-vous-attendent-pour-un-live-facebook-a-19-heures_sto6083412/story.shtml