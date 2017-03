Tirreno-Adriatico — Nairo Quintana fait le ménage - Tirreno-Adriatico # 4. Comme en 2015, Nairo Quintana s'adjuge l'étape-reine de Tirreno-Adriatico au Terminillo. Le Colombien s'empare du maillot bleu de leader

Tirreno-Adriatico - La 4e étape et le maillot de leader pour Nairo Quintana - Cyclisme

Après 187 kilomètres et une montée finale de 16 kilomètres et des passages à 22%, entre Montalto di Castro et Terminillo-Campoforogna, c'est Nairo Quintana (Movistar) qui a eu le dernier mot ...

http://www.francetvsport.fr/cyclisme/tirreno-adriatico-la-4e-etape-et-le-general-pour-nairo-quitana-383125