Indre - Le Poinçonnet - Week-end doré pour Letelu - Après sa deuxième place sur la classic Mehun-Issoudun, samedi, Robin Letelu (VC Lignières) s’est imposé au Poinçonnet, hier. - (Hervé BLONDEAU - Bernard MARCHET)

1. Letelu (VC Lignierois) en 1 h 51'31'', 2. Lorcerie (USP Issoirienne), 3. Hamon (UC Condat), 4. Bourdiaux (JGS Nivernaise), 5. Chapin (Guidon du Crochu Veigné), 6. Boulesteix (UC Briviste), 7. Buret (UC Mehun), 8. Tireau (UV Descartes), 9. Hérisse (Guidon du Crochu Veigné), 10. Saillard (VS Saint-Cyr), 11. Moutaud (VC La Souterraine), 12. Pineau (UC Confolens), 13. Cunin (UC Gien Sport), 14. Danjoux (UC Châteauroux), 15. Guéret (Indre Vélo Passion), 16. Contault (Saint-Jean-de-la-Ruelle), 17. Moreau (CC Varennes- Vauzelles), 18. Gourgouilhon (VS Brivadois), 19. Bergeron (VC La Souterraine), 20. Sibial (CC Mainsat), 21. Pasquet (Saint-Jean-de-la-Ruelle), 22. Gablin (US Chauvigny), 23. Parlon (VC La Souterraine), 24. Boucher (Saint-Jean-de- la-Ruelle), 25. Ligonnière (Indre Vélo Passion), 26. Clément (VC La Souterraine), 27. Pompadou (US Chauvigny), 28. Bethencourt (VC La Souterraine), 29. Saiz (VC Saint-Cyr), 30. Mercier (Corrèze Cyclisme Formation).