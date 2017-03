Paris-Bourges : les bénévoles sur le pont - Alors que le départ de la 67 e édition du Paris-Gien-Bourges ne sera donné que dans sept mois, le 5 octobre 2017 précisément, Laurent Planchon a convoqué une partie de ses bénévoles, samedi dernier, pour « un inventaire du matériel » - (Laurent Planchon - Union Bourges Cher Cyclisme (UBCC))

Alors que le départ de la 67 e édition du Paris-Gien-Bourges ne sera donné que dans sept mois, le 5 octobre 2017 précisément, Laurent Planchon a convoqué une partie de ses bénévoles, samedi dernier, pour « un inventaire du matériel », histoire de « voir ce dont on a besoin et ce qu'on peut récupérer. » L'occasion aussi pour le président de l'Union Bourges Cher Cyclisme (UBCC) et les petites mains de l'organisation de l'épreuve de se retrouver. « Dans le groupe, on a des "anciens" qui apportent leur expérience à des jeunes. Il y a une passation de pouvoir qui se fait, c'est important », dit Laurent Planchon.