Paris-Nice : Alaphilippe a fini par craquer - Julian Alaphilippe ne remportera pas ce 75e Paris-Nice. Le Maillot jaune a craqué, ce samedi, lors de l'étape phare entre Nice et le sommet du col de la Couillole. L'Auvergnat n'a pas réussi à suivre le rythme de ses concurrents. - (Sports Auvergne)

Paris-Nice : Alaphilippe toujours deuxième

Lors de la deuxième étape de la course au soleil entre Rochefort-en-Yveline et Amilly (195 km)Julian Alaphilippe a animé la course remportée par Sonny Colbrelli avant de rentrer dans le rang. L...

http://www.sports-auvergne.fr/cyclisme/2017/03/06/paris-nice-alaphilippe-toujours-deuxieme_12309761.html