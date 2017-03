Résultats et photos du Prix de CHARLIEU (42) : Dimanche 19 mars, sous un beau soleil, s’est disputé en FSGT, le 8ème souvenir JOSE COELHO. 150 coureurs avaient répondu à l’appel des organisateurs, l’EC CHARLIEU ! Très beau circuit de 3,6 kms avec la difficile montée de l’arrivée. Première course, les 3 et les 5 ème catégorie ! - (Daniel MORLEVAT)

Dimanche 19 mars, sous un beau soleil, s’est disputé en FSGT, le 8ème souvenir JOSE COELHO. 150 coureurs avaient répondu à l’appel des organisateurs, l’EC CHARLIEU ! Très beau circuit de 3,6 kms avec la difficile montée de l’arrivée. Première course, les 3 et les 5 ème catégorie ! Pour les 5 ème caté sur 12 tours, malgré de nombreuses attaques, l’arrivée se joue au sprint et DOMINIQUE ROCHE ( ECOF) l’emporte nettement sur HERVE PERONON ( CR St Chamond) et JEAN MARC GORAND ( VCM) . En 3ème caté sur 15 tours, là aussi, de nombreuses attaques émaillent la course, jusqu’au moment ou deux hommes sortent en force : le Roannais du CR4C , BENOIT MARCELIN et un autre Roannais du Triathlon , SYLVAIN MOLLIE .Unissant bien leurs efforts, ils creusent rapidement l’écart. Au pied de la côte d’arrivée , le sprint part de loin et BENOIT MARCELIN (CR4C Roanne) l’emporte sur SYLVAIN MOLLIE (Roanne Tri) . Les autres arrivent un par un, et QUENTIN GOUTTEFARDE (ECPRG) prends la 3 ème place. La deuxième course réunissait les 4 ème et les 2ème caté . 14 tours pour les 4ème et 16 tours pour les 2 ème caté. En 4 ème caté, arrivée au sprint, ou PIERRE ANTOINE LYON (VCFB) gagne devant BOUZID KAIDI (CR St Chamond) et le jeune ARNAUD DA COSTA (DVR) . Enfin en 2ème caté, dès le départ, PHILIPPE GIBERT (St Chély d’Apcher) s’envole pour un impressionnant raid en solitaire ou il tiendra ses poursuivants en échec pendant 13 tours sur 16 . A trois tours du but, il est rejoint par deux hommes : CORENTIN MONIER (CR4C Roanne) et THOMAS CONCALVES (VSF) . L’arrivée se joue entre ces trois coureurs et CORENTIN MONIER (CR4C Roann) triomphe devant THOMAS CONCALVES (VSF) et PHILIPPE GIBERT (St Chély d’Apcher) . Derrière, les autres arrivent par petits groupes. BRAVO à l’EC CHARLIEU, et BRAVO au speaker pour ses commentaires !!! Daniel MORLEVAT

