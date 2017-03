Prix de Touchay

Meunier et Maréchau, lauréats le matin

Les cadets, au nombre de quinze, étaient les premiers à se mettre en route. Au premier passage sur la ligne, le local Antonin Mathiot tentait de se faire la belle. Après un regroupement de courte durée, le lignièrois récidivait. Il emmenait avec lui Mathieu Texier (UV Limousine). Les deux audacieux restaient en tête durant une douzaine de kilomètres, avec une avance maximale de 22’’. Les huit poursuivants ne baissaient pas les bras et parvenaient à opérer la jonction peu après la mi-course. Six garçons se retrouvaient aux avants postes à l’entame de l’ultime boucle de 6 km, 700. Lors de la neuvième et dernière montée de la côte de Larcille, le groupe se scindait en deux. A l’issu d’un sprint à trois très disputé, l’issoldunois Arthur Meunier, déjà vainqueur l’an passé chez les minimes, venait s’imposer in extremis, aux dépens du lignièrois Antonin Mathiot, très entreprenant durant l’épreuve.

21 minimes s’élançaient quatre minutes après leurs aînés. A la mi-course, Emeric Beauvais (EC Orval St-Amand) et Maxime Harault (Union Bourges Cher Cyclisme) faisaient le forcing. A l’amorce du dernier tour, Yohann Chagnon (VC Lignièrois) produisait une vive accélération, qui avait pour effet de morceler le peloton. Cinq garçons venaient se disputer la gagne. Le sprint était lancé par Emeric Beauvais, sans doute le plus rapide du groupe. Mais c’était sans compter sur Lucas Maréchau (AC Sancoins), tout surpris de s’imposer.

Classement cadets : 1. Arthur Meunier (AC Bas Berry) les 60 km, 300 en 1h43’ ; 2. Antonin Mathiot (VC Lignièrois) mt ; 3. Mathieu Texier (UV Limousine) mt ; 4. Alexis Desaix (US Argenton) à 9’’; 5. Théo Fillion (USP Issoire) mt ; 6. Thomas Surget (AC Bas Berry) à 13’’ ; 7. Lucas Gillon (AS Fourchambault) à 25’’ ; 8. Baptiste Rochet (VC Châtillon) à 45’’ ; 9. Thomas Jouannin (Union Bourges Cher Cyclisme), à 1’30 ; 10. Thomas Pasnon (AC Sancoins) à 1’50.

Classement minimes : 1. Lucas Maréchau (AC Sancoins) les 26 km, 800 en 52’ ; 2. Emeric Beauvais (EC Orval St-Amand) ; 3. Simon Couillard (Union Bourges Cher Cyclisme) ; 4. Yohann Chagnon (VC Lignièrois) ; 5. Clément Chabenat (US La Châtre) tous mt ; 6. Antoine Michaud (Indre Vélo Passion) ; 7. Evan Flin (CC Vierzon) ; 8. Pierrick Jamot (UC Mehun) : 9. Rubens Op’thoog (UC Mehun) ; 10. Mathis Dufaud (Union Bourges Cher Cyclisme