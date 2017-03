Les organisateurs du Tour du Loir-et-Cher ont révélé en avant-première les cinq étapes qui composeront la 58ème édition de l'épreuve du mercredi 12 au dimanche 16 avril. Au départ de la préfecture du département, Blois, vingt-neuf équipes (sur la centaine de candidates) dont deux continentales françaises – l'Armée de Terre et HP BTP-Auber 93 – s'élanceront pour cinq jours de course qui les mèneront successivement à Mont-Près-Chambord, Vernou-en-Sologne, Vendôme et Montrichard, avant un retour à Blois le dimanche.

La traversée de la Beauce avant de franchir la Loire par le pont de Muides précédera une arrivée sur un circuit particulièrement exposé au vent le mercredi à Mont-Près-Chambord, qui n'avait plus reçu le Tour du Loir-et-Cher depuis une vingtaine d'années. Le lendemain, l'entrée en Sologne pour une arrivée à Vernou sera annoncée par quelques bosses en vallée du Cher.

Mais c'est le franchissement des monts du Perche à l'ouest du département le vendredi, et le final à Vendôme sur un nouveau circuit avec quatre passages par la côte de la Glacière et le chemin en calcaire emprunté l'an passé par Paris-Nice, qui retiendra toutes les attentions. Avant un week-end qui passera par Montrichard et des difficultés très proches les unes des autres le samedi, et une ultime étape promise aux sprinteurs le dimanche sur l'avenue du Maréchal Maunoury de Blois, où le Suisse Patrick Schelling (Team Vorarlberg) avait ramené le maillot jaune l'an passé.

Le parcours du Tour du Loir-et-Cher 2017 :

• 1ère étape (mercredi 12 avril) : Blois-Mont-Près-Chambord (154,5 km)

• 2ème étape (jeudi 13 avril) : La Ferté-Imbault-Vernou-en-Sologne (184 km)

• 3ème étape (vendredi 14 avril) : Savigny-sur-Braye-Vendôme (211 km)

• 4ème étape (samedi 15 avril) : Montrichard-Montrichard (142,5 km)

• 5ème étape (dimanche 16 avril) : Blois-Blois (97,5 km)