Rendez-vous Cycloclassics en Poitou-Charentes pour les amoureux de pittoresque et d'esprit"Classique flandrienne":



>

dimanche 18 juin 2017 : 5e édition de la Nord-Charente Classic Cyclo à Courcôme(16)

"le petit Paris-Roubaix charentais"

2 NOUVEAUX parcours : 75 (12km de chemins calcaires) et 114km (20km de chemins calcaires)

randonnée escortée (motos et autos assistance)

départ groupé : 8h30

engagement par courrier ou velo101. Pas d'insriptions sur place.

>



>

dimanche 17 septembre 2017 :6e édition des "Flandres Charentaises Classic" Cyclo à St-Gourson(16).

>

Raidards et routes pittoresques, une cyclo magnifique et typée !

>

4 NOUVEAUX parcours tous niveaux au choix de 25, 55, 81 et 115 km au départ du village de SAINT-GOURSON (16), à travers les villages d'Aunac, Bayers, Verteuil-sur-Charente, Condac, Taizé, Nanteuil-en-Vallée, Beaulieu, Cellefrouin et les vallées de la Charente, de la Sonnette, du Son, et de l'Argentor.

De nouveaux raidards,15 raidards et 1500m de dénivelé + pour le "115km"

> Marché, snack, et repas fermier (nouveau sur réservation)

> Animé par Dominique Renoux

> Randonnée pédestre proposée aux non-cyclistes le matin par l'Amicale de la Tiarde

>

> Deux journées à ne manquer sur aucun prétexte !

>



> organisé par l'EC Taizé-Aizie UFOLEP, label Cycloclassics

> renseignements : 06 19 81 30 41/06 77 90 72 11

> cycloclassics@hotmail.com

> www.velo101.com rubrique inscriptions

> http://cycloclassics.blogspot.fr/ ou sur les pages Facebook "Flandres Charentaises Classic Cyclo" et "Nord-Charente Classic Cyclo".



>