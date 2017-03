Quelques résultats des coureurs du 28 à l'extérieur





Course UFOLEP de Saint Maixme Hauterive (28) le 26 mars 2017





Un bel article sur Hugo Page dans l'Echo Républicain du jour

Un bel article d'Isabelle Hervé dans l'Echo républicain du jour sur Hugo Page (ES Auneau) après son festival d'hier à la 1ère manche du challenge cadets de la Région Centre Val de Loire à Friaize et sa 4ème victoire de la saison. L'opposition est différente... Le dimanche 26 mars 2017, l'AST Chateauneuf organise la 3ème épreuve 2017 du challengr UFOLEP 28 sur le traditionnel circuit de St Maixme Hauterive (28). Ci-joint l'affiche. Pour le moment, les coureurs du Dreux CC qui ont indiqué y participer : Franck... Le dimanche 19 mars 2017 : A la course benjamins de Conneré (72), 9ème Mathéo Noel (Dreux CC). A la course minimes de Conneré (72), 13ème Emeline Le Cornec (ES Maintenon P) 1ère féminine. A la course cadets de Conneré (72), 27ème Emma Coudray (US Nogentaise)...

A la course 1, 2 et 3 de Bonneval (28) du dimanche 19 mars 2017, victoire au sprint de Julien Keboriou (CG Orléans), 2ème Emilien Clere (VS Chartres), 3ème Ludovic Bideau (VS Chartres), 9ème Bertrand Goupil (VS Chartres), 10ème Tristan Chaboche (AS Villemur),...