Sur Paris-Nice, c'est déjà la Primavera qui débute pour le gratin du sprint

PARIS-NICE – Avant la lutte pour le général, la grande affaire de la Course au soleil les premiers jours sera la lutte entre les sprinters. Ils sont nombreux cette année, et on retrouvera l’essentiel des favoris de Milan-Sanremo, dont les trois derniers vainqueurs.

http://www.eurosport.fr/cyclisme/paris-nice/2017/sur-paris-nice-c-est-deja-la-primavera-qui-debute-pour-les-sprinters_sto6079277/story.shtml