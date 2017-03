Team Delko Marseille Provence

Voir la version en ligne Newsletter du 20/03/2017



Les premières victoires du Team sont arrivées! 1ère victoire de l'année! Mauro Finetto, recrue 2017 du team, a littéralement arraché la première victoire de la saison pour le compte de l'équipe marseillaise, à la Classic de l'Ardèche!

L'Italien, qui "tournait autour" depuis le début d'année, a enfin concrétisé ses nombreuses places d'honneur par la première marche du podium, et cela au terme de 200 kilomètres! Il aura été un acteur majeur de cette journée, attaquant dans la Côte du Val d'Enfer...



Mikel Aristi remporte la 1ère étape de la Tropicale Amissa Bongo Le lundi 27 février, Mikel Aristi a remporté sa première victoire de l'année, et également sa première chez les professionnels, au terme de la première étape de la Tropicale Amissa Bongo, au sprint!

Il portera ainsi le maillot jaune de leader de l'épreuve congolaise le lendemain.

2ème étape de Paris-Nice



La 2ème étape de Paris-Nice aura été en soi une véritable classique! Vent, pluie, froid auront été de la partie toute la journée, mettant à rude épreuve les coureurs. Cela n'aura pas empêché notre "guerrier" Evaldas Siskevicius d'être aux avant-postes de la course la majeure partie du parcours...





3ème étape de Paris-Nice Côté Delko Marseille Provence KTM, le candidat à l'échappée du jour aura été Romain Combaud. Parti dès les premiers kilomètres en compagnie de deux autres coureurs, il y fera de la résistance, se faisant reprendre sous la flamme rouge seulement avec le dernier rescapé de cette escapade...

Lire le résumé ici <<



A venir, la Route Adélie de Vitré le 31 mars 2017...



