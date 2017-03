Une saison chargée avec l’Avenir en point de mire - C'est ce dimanche, à Châteauneuf-sur-Cher, que débutera la saison 2017 sur route. Les Ufolépiens donneront les premiers tours de roues.+++ - (Nadine MARECHAL + Vélo 18)

C'est ce dimanche, à Châteauneuf-sur-Cher, que débutera la saison 2017 sur route. Les Ufolépiens donneront les premiers tours de roues.

Pour la première fois depuis des lustres, le Souvenir Henri-Choquet (ex-prix des Andouilles) ne lancera pas la saison FFC, le comité de foire ayant décidé de ne pas soutenir financièrement la 4S Saint-Satur.

C'est donc l'AC Sancoins qui aura l'honneur d'ouvrir le bal, le 12 mars à Sancoins, sur une saison riche en grands rendez-vous. Le 26 mars, à Saint-Martin d'Auxigny (La Rose), l'EC du Cher organisera le championnat du Berry des dames et le 29 avril, c'est l'UC Mehun qui sera à la tête du championnat départemental des pass'cyclistes à Mehun. La 4S Saint-Satur sera aux manettes des championnats départementaux des 3 e catégories et juniors, le 30 avril à Amigny (Prix des Vins du Sancerrois) et des écoles de cyclisme, le 1 er mai, à Veaugues.

Paris-Gien-Bourges aura lieu le 5 octobre

Le 20 mai, l'UBCC organisera la seconde manche du Trophée régional des écoles de cyclisme et le 28 mai, le comité de la région Centre-Val de Loire pilotera les championnats régionaux de VTT dans une commune non connue pour l'heure.

C'est en juillet, du 27 au 30, que le Cher sera le théâtre d'un des plus importants événements nationaux. En effet, Saint-Amand sera au cœur du championnat de France de l'Avenir organisé par le VC Lignières et ouvert aux dames minimes, cadettes et juniors et hommes cadets, juniors et espoirs.

Du 20 au 24 août, Cher-VTT-Vélo-Passion devrait proposer le 21 e Trophée d'Or international féminin et suivront les huit manches du challenge du Boischaut-Marche étalées du 4 septembre au 18 octobre. Enfin, le 23 septembre, le CC Vierzon organisera Paris-Châlette-Vierzon et l'UBCC, Paris-Gien-Bourges le 5 octobre !

Nadine Maréchal