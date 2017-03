Vienne - Cyclisme - Vienne Classic (coupe de france dn3) Johan Paque, entre vent et pluie - Auteur d’un remarquable numéro dans les derniers kilomètres, le coureur de Saint-Quentin s’est adjugé à Chauvigny la première manche DN3 de la saison.-  + classment et photos de Laurine

Johan Paque, entre vent et pluie

Auteur d’un remarquable numéro dans les derniers kilomètres, le coureur de Saint-Quentin s’est adjugé à Chauvigny la première manche DN3 de la saison.

Le tournant au km 121

Km 0 : le début de course est très rapide. De nombreuses bordures se créent à cause d'un fort vent latéral. Huit costauds parviennent à s'extraire du peloton dans les premiers kilomètres après 20 minutes de course.

Km 25 : l'avance des fuyards est déjà de quarante secondes.

Km 40 : la pluie s'invite aux débats. Avec ces conditions météo, la...

classement

classement 1. Paque (VC Saint-Quentin) les 146 km en 3h34'12'', 2. Brenterch (Laval) à 2'47'', 3. Couanon (La Pomme Marseille) à 2'52'', 4. Davy (Laval) à 2'57'', 5. Urbain (UV Aube Champagne) à 3'08'', 6. Pastot (VC Saint Quentin) à 3'11'', 7. De Rossi (Marseille) à 3'13'', 8. Caresmel (Douai) à 3'13'', 9. Rio (VS Valletais) à 3'20'', 10....