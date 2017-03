Newsletter - Actualité du Comité Régional Poitou-Charentes de Cyclisme Mars 2017 SOMMAIRE

Voici la Newsletter du Comité Poitou-Charentes de Cyclisme pour le mois de mars 2017.

Dans ce numéro, retrouvez nos habituelles rubriques "Dans la Roue de ..." et « Le Cycliste du mois » dédiées respectivement à Bernard COUPRIE, Président du club organisant Bordeaux-Saintes qui s’est déroulée le 12 mars, et Jérémy BELLICAUD (Angoulême VC / Océane Top 16) qui a remporté 2 victoires en mars.

Nous vous proposons également un retour sur la 2ème édition du prix pour un « cyclisme solidaire » au cours de laquelle 3 clubs de la région ont été récompensés et un focus sur les Championnats Régionaux 2017.

Vous découvrirez aussi l’actualité de nos sélections régionales, les résultats marquants des cyclistes de la région, et toutes les infos pratiques.

Bonne lecture ! dans la roue de ....

Bernard COUPRIE , un Président fidèle à ses engagements

L'épreuve Bordeaux-Saintes s'est déroulée le dimanche 12 mars dernier. Bernard COUPRIE, Président de Bordeaux Saintes Cycliste Organisations, revient pour nous sur le déroulement de cette édition chargée d'émotion, suite à la disparition de l'ancien Président, Jean-Michel ARDOUIN.

L'homme, qui a repris du service par fidélité envers les "engagements moraux qu'il avait pris vis-à-vis de Jean-Michel", nous raconte également l'ampleur de cette organisation et le travail réalisé par l'ensemble de son équipe pour la mettre sur pied. Nous avons évidemment abordé la riche histoire de cette épreuve, avec entre autres, les principaux vainqueurs, les évolutions, mais aussi quelques anecdotes ... Mais aussi, de nombreux autres sujets à découvrir ...

Lire la suite Le Cycliste du Mois

Jérémy BELLICAUD, un coureur sans complexe

Vainqueur de 2 épreuves en mars, Jérémy BELLICAUD (Angoulême VC) revient pour nous sur ses premières victoires en senior. Il nous parle également de son intégration au sein de l’équipe Océane Top 16 et de sa découverte des épreuves Élite, notamment lors de l’Essor Basque où il n’a pas semblé intimidé. Ses débuts, l’entrainement, ses objectifs,… Nous avons abordé de nombreux sujets, découvrez ses réponses…

Lire la suite Sélections Régionales

Actualité

Retrouvez toute l'actualité de nos sélections régionales avec ce mois-ci, le stage route et piste à Poitiers pour les cadets et juniors, l'indoor BMX de Caen, et la Coupe de France BMX à Sarrians.



Vous pourrez également découvrir le programme des compétitions à venir pour nos différentes sélections ...

Lire la suite Épreuves Officielles

Programme des Épreuves Officielles Régionales 2017

Retrouvez les dates, les lieux, et une rapide présentation de toute les épreuves officielles 2017 actuellement programmées : Championnats Régionaux (VTT, Route : Seniors / Minimes - Cadets / Juniors, Piste) et Trophée Régional des Écoles de Vélo ...

Lire la suite 2ème Édition du Prix "Cyclisme Solidaire"

3 clubs de la région récompensés

La 2ème cérémonie de remise des prix pour un « cyclisme solidaire », s’est déroulée le mercredi 15 mars au siège de la Fédération Française de Cyclisme. Sur les 30 dossiers de candidatures présentés, les 12 meilleures initiatives en matière de féminisation du sport, d’insertion sociale par le biais du cyclisme, et du sport pour les personnes handicapées, ont été récompensées. Parmi elles, 3 clubs de la région : UV Angérienne (3ème prix), VC Thouarsais, et VCCO La Rochelle ...

Lire la suite ça perf !

Actualité du mois en bref

Retrouvez tous les mois, en quelques lignes, les faits marquants des meilleurs cyclistes de la région dans toutes les disciplines : les principaux podiums, les sélectionné(e)s en équipe de France, un point sur les classements de nos Divisions Nationales, ....

Lire la suite Infos pratiques

A découvrir

- Calendrier des épreuves : Modifications

- Guide de la saison 2017

- Formations fédérales - Module spécifique piste sur 2 jours

- Catégorisation des nouveaux licenciés PC Open ou PC

- Port du casque sur la voie publique obligatoire pour les -12 ans

- Formation - 6 nouveaux arbitres régionaux

- Formation - 16 nouveaux arbitres BMX

- Cartes à la journée 2017 - Notice d'information

- Route Masters - Championnats de France et Championnats du Monde

- BP JEPS Activités du Cyclisme - Plaquette de présentation

- Décès de Marcel MICHENEAU

Lire la suite Merci pour votre soutien

Nos partenaires :

Crédit Mutuel

Découx Sport

MHV

Quomodo

Région Nouvelle-Aquitaine

DR-D-JSCS Nouvelle-Aquitaine Comme votre Comité, faites confiance à Quomodo pour votre site web Page Facebook

