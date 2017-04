8 Mai 2017 : Périgueux Saint Georges ouvert aux 1ére catégorie - Lundi 8 Mai : Prix du Quartier Saint Georges à Périgueux Depuis quelques années l’épreuve se disputant le lundi de la fête du quartier Saint Georges , elle était classée « projet A » (course ouverte aux 2éme , 3éme catégorie , juniors , PC Open et 1ére catégorie uniquement du comité d’Aquitaine). Or cette année ce lundi là (8 mai) étant férié , l’épreuve sera ouverte aux 1ére , 2éme , 3éme catégorie , juniors , PC Open sans aucune restriction. -

(Guy DAGOT - Sud Gironde – CYCLISME. )