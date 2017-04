Andréa Sanchez s’impose à Castelnau Chalosse (40) - Lundi 17 Avril 2017 8éme Prix Souvenir Roger Darrigade à Castelnau-Chalosse (40) Epreuve minimes , et cadets , organisation : US Dax 48 heure aprés sa 1ére victoire en Dordogne à Razac Sur l’Isle , suite à plusieurs places d’honneur sur piste comme sur route , Andréa Sanchez (CC Marmande 47) s’impose à nouveau à Castelnau Chalosse. A noter que d’autres jeunes coureurs Lot et Garonnais se sont montrés à leur avantage sur cette cource. -

(Guy DAGOT - Sud Gironde – CYCLISME)