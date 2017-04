ANNONCE COURSE FEMININE : RONDE FÉMININE DE CRÉON C'EST DANS 15 JOURS ! La 3ème édition de la Ronde Féminine Cycliste aura lieu le samedi 29 avril prochain, dans la jolie bastide de Créon. Organisée par la Ville de Créon et par les Girondins de Bordeaux, la course réservée aux féminines empruntera un circuit de 6 km à parcourir 12 fois, soit 72 km au total. - (Alain CELERIER)

RONDE FÉMININE DE CRÉON

C'EST DANS 15 JOURS !

La 3ème édition de la Ronde Féminine Cycliste aura lieu le samedi 29 avril prochain, dans la jolie bastide de Créon.

Organisée par la Ville de Créon et par les Girondins de Bordeaux, la course réservée aux féminines empruntera un circuit de 6 km à parcourir 12 fois, soit 72 km au total.



En 2015, le palmarès de la Ronde avait été inauguré par la Girondine Margot Dutour, et c'est encore une Girondine, Pascale Jeuland-Tranchant, qui avait triomphé en 2016.

Pour cette année, nous attendons quelques-unes des meilleures françaises et espérons comme l'an dernier, des espagnoles et des italiennes.

Le 29 à Créon, venez encourager les filles !

PARTENAIRES DE LA COURSE :

Ville de Créon - Conseil Départemental de la Gironde - Leader-Price - Comptoir des Vignes - C10 Le Bihan - Automobiles Peugeot - Le Thé des Vignes -