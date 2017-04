Ces lieux mythiques qui font Paris-Roubaix

Pros Publié le 07/04/2017 09:30 Voilà bien longtemps que Paris-Roubaix ne s'élance plus de la Capitale. L'Enfer du Nord a pris ses quartiers dans l'Oise et plus précisément à Compiègne depui...

http://www.velo101.com/pros/article/ces-lieux-mythiques-qui-font-parisroubaix--16801