Soixante-six coureurs au départ et deux garçons concernés par la gagne dans le final. Le sociétaire du Team Peltrax a raflé la mise…

Cela faisait très longtemps que l'on avait vu autant de coureurs au départ, hier, à Poilly-lez-Gien : 66 coursiers et deux solides armadas, le Team Peltrax (cinq hommes) et le Guidon châlettois (treize), venu conserver son bien puisque le vainqueur sortant, Stéphane Duguenet, était au départ. En trouble-fête, le CG Orléans Loiret (7 engagés) et l'UC Orléans (10)