Départ lundi après-midi (13 h 30) - Pour sa 84 e édition, le Circuit Boussaquin double son nombre de participants par rapport à l’année passée. La course s’annonce ouverte avec son traditionnel parcours compliqué + résultats et infos 2016. - (Romain Conversin - La Montagne)

Pour sa 84 e édition, le Circuit Boussaquin double son nombre de participants par rapport à l’année passée. La course s’annonce ouverte avec son traditionnel parcours compliqué.

À quelques jours du départ, ils sont déjà plus d'une centaine à s'être inscrits pour participer au Circuit Boussaquin. Par rapport à la soixantaine d'engagés l'année passée, le bond en avant est énorme. « Une course devait se dérouler en même temps et elle a été annulée, précise Christine Rouyat, présidente de l'Union Cycliste Boussaquine, club organisateur. Sinon, nous n'avons pas changé grand-chose dans notre manière d'anticiper l'organisation ».

Un trophée au nom de Florent Sentucq

Le circuit long de 130 kilomètres passera deux fois par Toulx-Sainte-Croix avec une montée assez difficile à anticiper. Le reste du circuit sera concentré autour de Boussac avec une boucle réalisée à quinze reprises par les coureurs. Outre le prix de la Montagne décerné à celui qui aura le mieux négocié ses deux passages du côté de Toulx-Sainte-Croix, les organisateurs ont mis en place un prix du meilleur sprinter avec un sprint intermédiaire à dix parcours. En guise d'hommage, le prix a été nommé Florent Sentucq. Une référence au coureur girondin décédé quelques jours après un terrible accident sur l'édition 2016 du Circuit Boussaquin.

Parmi les prétendants à la victoire finale, Sébastien Fournet-Fayard (Pro Immo Nicolas Roux), vainqueur en 2015, sera une nouvelle fois l'un des grands favoris. L'ancien coureur professionnel connaît très bien le parcours et il sait exactement que la différence pourrait se faire du côté de Toulx-Sainte-Croix.

Autre coureur à surveiller de près, Bryan Alaphilippe, frère du coureur professionnel, Julian. Bryan étrennera les couleurs de l'équipe de l'Armée de l'Air et pourrait faire un très bon résultat.

Départ. Les coureurs s'élanceront de la ligne de départ à partir de 13 h 30. Le départ se fera Avenue d'Auvergne à Boussac.

Romain Conversin