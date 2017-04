2e, 3e catégories et juniors : 1. S. Déchereux (VC Thouars), les 108 km en 2 h 40'06'', 2. C. Grelier (La Roche/Yon Vendée), 3. D. Romian (La Roche/Yon Vendée), 4. M. Lusson (Beaupréau Vélo Sport), 5. T. Couet (Beaupréau VS), 6. G. Bordée (Excelsior), 7. J. Carpentier (UV Limousine), 8. C. Airaud (VC Thouars), 9. S. Gaborit (Team Cycliste Albert Bigot), 10. B. Chavanel (VC Pornichet), 11. C. Aulnette (UC Nantes Atlantique)… 14. M. Vallet (PSF Niort) 1er3e catégorie… 18. T. Mainguenaud (PSF Niort) 1er junior… D1-D2 : 1. H. Robert (UV Poitiers) les 67,5 km en 1 h 45'50'', 2. J. Béritault (VC Thouars), 3. A. Roux (AC Longué), 4. L. Doucet (PC Saumur), 5. J. Cogny (Bressuire AC), 6. P. Hervé (VC Châtillon), 7. M. Airaud (VC Thouars), 8. J. Garandeau (VC Maulévrier)… D3-D4 : 1. R. Robineau (VC Châtillon), 2. C. Diguet (US Saint-Herblain), 3. A. Garaud (PSF Niort), 4. J. Bretaudeau (CR Pouzauges), 5. Y. Brunelière (VC Maulévrier), 6. M. Denechère (Bressuire AC), 7. F. Goubeau (VC Thouars)… Les champions départementaux : 2e catégorie : Sylvain Déchereux (VC Thouars) ; 3e catégorie : Morgan Vallet (PSF Niort) ; juniors : Tom Mainguenaud (PSF Niort) ; D1 : Jérémy Béritault (VC Thouars) ; D3 : Romain Robineau (VC Châtillon) ; D4 : Fabien Goubeau (VC Thouars).