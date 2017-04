Dimanche, 200 coureurs au départ - Entre les pass'cyclistes, le matin, les 2 e et 3 e catégories ainsi que les juniors, l'après-midi, ils seront près de 200 coureurs, demain, au Tour du Pays de Combray, une organisation du VC lucéen.+ LES ENGAGES - (Isabelle HERVE - L'Echo Républicain - DREUX CC)

Steve Houanard (VS Chartres).? © photo : julien lecomte

Cyclisme - Dimanche, 200 coureurs au départ Le titre départemental en jeu à Illiers Entre les pass'cyclistes, le matin, les 2 e et 3 e catégories ainsi que les juniors, l'après-midi, ils seront près de 200 coureurs, demain, au Tour du P... http://www.lechorepublicain.fr/illiers-combray/sports/cyclisme/2017/04/08/dimanche-200-coureurs-au-depart_12357130.html

Entre les pass'cyclistes, le matin, les 2 e et 3 e catégories ainsi que les juniors, l'après-midi, ils seront près de 200 coureurs, demain, au Tour du Pays de Combray, une organisation du VC lucéen. Le parcours a été légèrement modifié pour cette 14 e édition, en raison de travaux. L'après-midi, les coureurs avaleront 122 kilomètres, c'est un peu plus que les années précédentes, avec le sentier forestier des Forts à parcourir deux fois, et le passage devant le château de Frazé. Freddy Drouet

à domicile La course servira de support au championnat départemental des 2 e et 3 e cat'et des juniors. Et ils sont nombreux parmi les prétendants au titre. Commençons par le club organisateur et sa recrue Freddy Drouet, sacré champion régional master, dimanche, sur la Blé d'Or. Le Sarthois tourne autour de la victoire depuis un mois, avec sa 2 e place à La Flèche il y a quinze jours, et il a encore terminé 2 e , dimanche, à Lèves. Le VS Chartres, qui amènera neuf coureurs, est bien décidé à s'emparer du titre, avec notamment l'ancien pro d'AG2R Steve Houanard, vainqueur de la toutes catégories de Versailles-Satory il y a un mois. Thomas Badouille pour le doublé L'ES Auneau a misé sur les jeunes et Thomas Badouille, champion départemental junior 2016, tentera de conserver sa couronne. Les clubs limitrophes, en particulier ceux de la région parisienne, en nombre, se contenteront de la victoire, sans le titre. On pense au Chartrain Bertrand Legendre (UC Orléans) ancien "1 re cat", déjà affûté, à son coéquipier Noël Richet, vainqueur du petit parcours de la Blé d'Or, ou à Anthony Graffin (VC Conlie). Rendez-vous à 9 heures à Illiers-Combray, pour les pass'cyclistes. le programme et les principaux engagés Dimanche : D1-D2, D3-D2, départ à 9 heures ; 2 e , 3 e cat et juniors, départ à 14 h 20, en face de la mairie. VC lucéen (Romuald Debon, Freddy Drouet, Nicolas Hénault, Paul Lecomte) ; VS Chartres (Victor Bedu, Gwenaël Fernier, Steve Houanard, Clément Huguet, Guillaume Janvier, Brayann Jérôme, Yannick Lucas, Maxime Maison, Valentin Thirouard) ; AC sud 28 Châteaudun (Wassily Girot) ; AC vovéenne (Antoine Halbout, Valentin Letartre) ; CS Mainvilliers (Anthony Navet, Steeve Pigal, Valentin Rigaut) ; ES Auneau (Thomas Badouille, Tého Hatton, Clément et Hugo Le Guern, Hervé Silly, Patrick et Samuel Tesson, Johann Udry) ; UC Orléans (Bertrand Legendre, Julien Touraille) ; AS Villemur (Tristan Chaboche) ; Paris CO ; Parisis AC 95 ; ACBB ; Guidon châlettois… Isabelle Hervé

Cyclisme - Le Guadeloupéen Christian Fulbert, dynamique président du VC lucéen Qui n'a jamais vu Christian Fulbert, au volant de la voiture du VC lucéen, sur les courses en Eure-et-Loir ? L'homme, 61 ans demain, promène sa bonne humeur sur les routes du département, les ... http://www.lechorepublicain.fr/luce/sports/cyclisme/2017/04/06/le-guadeloupeen-christian-fulbert-dynamique-president-du-vc-luceen_12354235.html

Cyclisme - Le Sarthois Freddy Drouet a rejoint le VC lucéen cette saison Freddy Drouet a été sacré champion régional master, dimanche 2 avril, sur la Blé d'Or. Mais la plus belle ligne à son palmarès est celle de champion du monde cycliste des conducteurs de bus,... http://www.lechorepublicain.fr/luce/sports/cyclisme/2017/04/04/le-sarthois-freddy-drouet-a-rejoint-le-vc-luceen-cette-saison_12350481.html