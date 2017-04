Dimanche 30 Avril, nous organisons, en collaboration avec le comité d'organisation du tour du Loiret, la 2ème manche Cadets à Semoy. Dossards à 13h30 salle des Fêtes départ 14h30 pour 64km, sur un circuit de 4km a parcourir 16 fois. - (Marie-Thérèse DEBARD - Vélo Sport Cacien)

Bonsoir Roland

Peux tu rediffuser l'affiche pour la 2ème manche du tour du Loiret Cadet de dimanche prochain le 30 Avril à Semoy



Dossards à 13h30 à la salle des fêtes, départ à 14h30 (et non 14h00)



Remise des récompenses et pot de l'amitié à la salle des fêtes



Nombreux prix offerts par les Ets Braun



Merci d'avance et bon dimanche



Marie-T

Dimanche 30 Avril, nous organisons, en collaboration avec le comité d'organisation du tour du Loiret, la 2ème manche Cadets à Semoy. Dossards à 13h30 salle des Fêtes départ 14h30 pour 64km, sur un circuit de 4km a parcourir 16 fois. Nombreux prix offerts par les établissements Braun couverture et Braun étanchéïté Pot de l'amitié et récompenses à la salle des Fêtes Venez nombreux participer et encourager les jeunes coureurs uploads/vscacien/Medias/Réglement Mini Tour du Loiret 2017.pdf

Définition du Mini-Tour du Loiret Cadet 2017

Le « Mini-Tour du Loiret » est un challenge disputé sur 3 épreuves dont le classement sera déterminé par l’addition de points attribués sur chaque manche.

L’organisateur est le Comité d’organisation du Tour du Loiret (Cotl) en collaboration avec la Vélo Sports Cacien et le Guidon Chalettois.

Dates : 26 mars BOU « COTL » et Vélo Sport Cacien

30 avril SEMOY « COTL » et Vélo Sport Cacien

21 mai CHALETTE/LOING « COTL » et Guidon Châlettois



Pour tout renseignement /

Comité d’organisation du Tour du Loiret

Mini-tour du Loiret « Cadet »

4 rue du Doucin 45560 St Denis en Val

Portables : 06/76/81/30/18 ou 06/83/12/05/78 ou 06/33/11/92/15

E-mail : comite_org_tour_du_loiret@orange.fr