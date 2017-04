TOUR DE ROMANDIE - L'Italien Fabio Felline (Trek-Segafredo) a remporté le prologue du Tour de Romandie mardi et est le premier leader de la course. Il a devancé Alex Dowsett (Movistar) de deux ...

Fabio Felline (Trek-Segafredo) vainqueur du prologue et premier leader - TOUR DE ROMANDIE - L'Italien Fabio Felline (Trek-Segafredo) a remporté le prologue du Tour de Romandie mardi et est le premier leader de la course. Il a devancé Alex Dowsett (Movistar) de deux secondes, et Alexander Edmondson (Orica-GreenEdge) de sept secondes. Johan Le Bon (FDJ) termine premier Français, à la 9e place. Tejay Van Garderen (BMC) est tombé. - (Eurosport-Cyclisme)