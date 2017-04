Florent Péreira vainqueur à Cénac Saint Julien - Lundi 10 Avril 2017 67éme Grand Prix des fêtes de Cénac et Saint Julien (24) Organisation : VC Monpaziérois Speaker : Jean Louis Gauthier Epreuve élite nationale et pros continentale , 10 tours de circuit = 100 km Plus de 70 concurents se sont présentés sur la ligne de départ pour prétendre succéder à Mickael Larpe le dernier vainqueur en date. Aprés ce long week end de compétitions , la course n’a pas failli à la tradition , les plus résistants se sont illustrés à Cénac. Victoire de Florent Pereira (Team Pro Immo Nicolas Roux).-

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)