Indre-et-Loire - Cyclisme Roue Tourangelle : une échappée royale - Après quelque 190 km d’échappée et un final palpitant, Flavien Dassonville s’est imposé devant Fabien Grellier et Anthony Delaplace. Quel tour de force ! + La Touraine inspire Dassonville - (Serge BRARD - Jean-Marc Duret - La Roue Tourangelle - Amélie Barbotin - Photographies)

Delaplace : " On a super bien géré nos efforts "

Les sept échappés ont fait la course en tête pendant près de 190 km. Fabien Grellier (Direct Énergie, 2e) : " Il y a à la fois de la déception et de la satisfaction. Surtout que je me suis...

