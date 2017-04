1. Le Monnier de Gouville (AC Touraine), 1er junior, 92 km, 2 h 20'15'', 2. Poirier (UV Descartes) à 34'', 3. Vigier (CA Civray) à 50'', 4. Lecomte (VC Lucé), 5. Ileret (Vineuil), 2e junior, à 1'30'', 6. Elan (AC Touraine), 3e junior, 7. Hérissé Jacques (Guidon du Crochu), 8. Accouri C (US Chauvigny), 9. Dupuy (Cycle Poitevin), 10. Popin (UC Joué), 11. Poupée (Saint-Vincent-Lucé), 12. Chaumeau (VT Tranzault), 13. Brière (US saint-Pierre), 14. Ballanger (AC Jarnac), 15. Romian (SS Nieul), 16. Accouri S (US Chauvigny), 17. De Jesus-Martins (Limoges), 18. Cnaepkens (Montrichard), 19. Besnard (VC Loudun), 20. Switala (VC Contres), 56 classés. Grimpeurs : 1. Vigier, 2. Poirier, 3. Lecomte. PC 1 et 2 : 1. Gilbert (VC Jarnac), 73 km, 1 h 59', 2. Coton (CRAC Touraine), 3. Hubert (UC Joué), 4. Rios (Saint-Denis), 1er D 2, 5. Bonifait X (CO Château-du-Loir), 6. Plancoulaine (ASPTT Châteauroux), 7. Doucet (Saumur), 8. Cron (UC Joué), 9. Perrotin (SC Sainte-Maure) à 11'', 10. Gerbaud (UC Joué) à 36'', 17 classés. PC 3 et 4 : 1. Michenet (Sud Touraine), 55 km, 1 h 34'30'', 2. Morier (CRAC Touraine) à 10'', 3. Mallet (US Chauvigny), 1er D 4, 4. Juliette Poirier (UV Descartes), 1re fille, 5. Egistei (ACV Ballan), 6. Chavanel C (AC Châtelleraudais), 7. Lesage (US Ris-Orangis), 8. Demons (UCC Montrésor), 22 classés.