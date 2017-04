Indre-et-Loire - Sainte-Radegonde - Trois vainqueurs en solitaire - Trois courses étaient organisées par le PL Paul-Bert, dimanche, à Sainte-Radegonde, sur un circuit de 1,6 km. Toutes les trois se sont déroulées selon le même scénario : un homme qui part seul au départ et qui va jusqu'au bout, nanti d'une bonne avance à l'arrivée - (Serge BRARD)

1. Alexis Desaix (US Argenton), 49,6 km, 1 h 24', 2. Meunier (AC Bas-Berry) à 1 tour, 3. Lebrun (USM Saran), 4. Foucher (VS Cacien), 5. Chenet (USM Saran), 6. Poirier (VS Monnaie), 7. Chantier-Moltrecht (CG Orléans), 8. Haudry (US Saint-Pierre), 9. Fernandes B (CS Chinon), 10. Audouys (AS Montlouis), 11. Mitchovitch (US St-Pierre), 12. Guillon (Naintré), 13. Lente (UC Amboise-Nazelles), 14. Pasquet (Guidon du Crochu), 15. Clochard (PL Paul-Bert Tours)… 28. Mélanie Devilliers (US Argenton), 1re fille, 39 classés. > Par équipes : 1. VS Monnaie. > Minimes : 1. Gabriel Hoarau (St-Denis-de-l'Hôtel), 24 km, 52', 2. Reau (St-Denis-de-l'Hôtel) à 1'20'', 3. Bouteiller (PL Paul-Bert Tours), 4. Benoit (AAJ Blois), 5. Flin (CC Vierzon), 6. Lemoine (VC Contres), 7. Autrive (VS Monnaie), 8. Travaillard (UC Joué), 9. Jacobert (PL Paul-Bert Tours), 10. Ginet (AAJ Blois), 11. Daunas (SC Ste-Maure), 12. Gautier (Guidon du Crochu), 13. Gruel (VS Neuillé), 14. Lucie Poussin (VS Neuillé), 1re fille… 16. Anaïs Juigné (PL Paul-Bert Tours), 2e fille, 40 classés. > Par équipes : 1. St-Denis-de-l'Hôtel. > PC : 1. Florian Bozon (PL Paul-Bert Tours), 54 km, 1 h 31', 2. Lelu (AAJ Blois) à 1'54'', 3. Georget (Saint-Vincent Lucé), 4. Hubert (UC Joué), 5. Da Silva (Team La Riche Territoriaux 37), 6. Vanlitsenburgh (VC Thouars), 7. Pichon (Naintré), 8. Poirier (VS Monnaie), 9. Gutierrez (VC Contres), 1er D2, 10. Nicolas (St-Vincent Lucé)… 12. Béclair (PL Paul-Bert Tours), 1er D4… 19. Larcher (Guidon du Crochu), 1er D3.