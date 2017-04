Indre-et-Loire - Trophée Madiot (cadets) - Hugo Toumire (VC Catenay) en solitaire - Beau succès, dimanche à Tours, du cadet Hugo Toumire (VC Catenay) qui au terme d’un gros effort solitaire, a dominé un imposant peloton de 175 coureurs,  devant Thibault D'Hervez (VC Châteaulin) et Théot (Sud de l'Eure)  

Hugo Toumire sur la plus haute marche du podium, dimanche à Tours. - (Photo Ronan Houssin/Trophée Madiot)

Hugo Toumire sur la plus haute marche du podium, dimanche à Tours. - (Photo Ronan Houssin/Trophée Madiot) Beau succès, dimanche à Tours, du cadet Hugo Toumire qui au terme d'un gros effort ...

Classement : 1. Hugo Toumire (VC Catenay) 56 km en 1 h 23'17'', 2. D'Hervez (VC Châteaulin) à 28'', 3. Théot (Sud de l'Eure) à 40'', 4. Pardon (UV le Neubourg), 5. Laurance (EC Quéven) à 1'01'', 6. Page (ES Auneau) à 1'11'', 7. Veldmans (Team Avesnois), 8. Casper K (AC Montdidier), 9. Pagnier (Argenteuil 95), 10. Discontigny (CC Nogent), 11. Monlezun (US Bouscat), 12. Monnier (POC Côte de Lumière), 13. Orgiazzi (ESC Meaux), 14. Labbe (EC Abbeville), 15. Bodard (Saint-Jean-de-Monts), 16. Jacquemin (Guidon Châlettois), 17. Andrade (UC Cholet 49), 18. Gicquel (Redon OC), 19. Austin (UC Belleville), 20. Le Berre (UC Briochine), 21. Cumenal (CC Périgueux), 22. Thomas (Cyckle Poitevin), 23. Ledreux (AC Belmontaise - Sarthe), 24. Miomandre (US Métro), 25. Vigier (VS la Souterraine)… 130 classés.