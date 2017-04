Kévin Ouvrard vainqueur à St Georges les Baillargeaux (86)

(Fabien CHARREL - Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)

photo archives GD.

1 72 OUVRARD Kevin SA MUSSIDAN 3ème 0224265045 02:31:40

2 50 VIGIER Quentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 3ème 2086063017 02:31:45

3 44 PICAUD Manolo J.P.C.LUSSAC 3ème 2086066022 02:31:56

4 43 MARTIN Yves J.P.C.LUSSAC 3ème 2086066135 02:33:10

5 11 BRET Christophe U.V.POITIERS PCO 2086071153 02:33:23

6 59 MORIN Erwan V.C.CHARENTE OCEAN Junior 2017030307 »

7 12 BRET Romain U.V.POITIERS Junior 2086071141 »

8 48 BERTRAND Corentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Junior 2086063005 »

9 33 CHARPENTIER Remi U.C.C.VIVONNE Junior 2086105029 »

10 51 DUPRAT Frédéric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3ème 2016011035 »

11 32 BIRAUD Romain U.C.C.VIVONNE 3ème 2086105186 »

12 45 RIBARDIERE Thibault J.P.C.LUSSAC PCO 2086066075 »

13 61 BASTIERE Cyril ENTENTE CYCLISTE 3 M 3ème 2017004127 02:34:41

14 7 ROTH Valentin C.POITEVIN Junior 2086070152 »

15 4 DUPUY Benjamin C.POITEVIN 3ème 2086070094 »

16 52 FEMANDY Francis A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3ème 2016011037 »

17 49 DANIEL Trystan CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 3ème 2086063123 »

18 56 PINEAU Clement U.C.CONFOLENS Junior 2016009015 »

19 13 COITEUX Valentin U.V.POITIERS 3ème 2086071056 »

20 17 GUYON Aurelien U.V.POITIERS Junior 2086071060 »

21 14 COLAS Bastien U.V.POITIERS Junior 2086071095 »

22 53 GAUTHIER Pierrick AL GOND PONTOUVRE 3ème 2016164027 »

23 39 PELLADEAU Gregory U.C.C.VIVONNE PCO 2086105146 02:35:40

24 30 POIRIER Francois U.S.CHAUVIGNY C. 3ème 2086103041 «

25 74 CHATELON Bastein EC Ambazac junior 1487019082 02:36:32

26 27 ACCOURI Clement U.S.CHAUVIGNY C. 3ème 2086103001 «

27 20 TRICHOT Baptiste U.V.POITIERS 3ème 2086071114 «

28 68 BAILLARGEAUX Floriant VS CHARTRAIN 3ème 1828026104 «

29 25 SOLERA Adrien V.NAINTRE Junior 2086068150 «

30 8 TURMEL Thomas C.POITEVIN Junior 2086070041 «

31 6 RASSET Jason C.POITEVIN Junior 2086070160 «

32 28 ACCOURI Sylvain U.S.CHAUVIGNY C. PCO 2086103023 «

33 57 BELLAYER Sylvain V.C.CHARENTE OCEAN PCO 2017030168 «

34 40 SAPIN Francis U.C.C.VIVONNE PCO 2086105124 «

35 9 BECHU Sebastien U.V.POITIERS PCO 2086071196 «

36 62 GUILMAN Victorie ENTENTE CYCLISTE 3 M 1ère 2017004044 «

37 63 PENEAUD Hadrien ENTENTE CYCLISTE 3 M 3ème 2017004026 «

38 38 NIVELLE Jean Baptiste U.C.C.VIVONNE PCO 2086105044 «

39 42 CRON Stephane J.P.C.LUSSAC PCO 2086066024 «

40 67 MORICHON Thomas V.C.AREDIEN 3ème 1487036079 «

41 69 FOUCAULT Cyril TEAM U ANJOU 49 3ème 0349259070 «

42 18 JARROT Remy U.V.POITIERS PCO 2086071267 «

43 1 BERCY Tom C.POITEVIN Junior 2086070168 «

44 23 GARNIER Dorian V.NAINTRE PCO 2086068326 «

45 73 POUPAULT Alexis URT VELO 64 PCO 0264337040 «

46 15 FOUSSARD Philippe U.V.POITIERS PCO 2086071014 «

47 35 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE Junior 2086105063 «

48 24 HOUSET Mathurin V.NAINTRE Junior 2086068249 «

49 46 DUMAS Yannick V.C.MONTMORILLON PCO 2086067021 «

50 21 BERTIN Aymeric V.NAINTRE Junior 2086068301 «