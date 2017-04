L’association Cher-VTT-vélo-passion n’est pas parvenue à boucler son parcours - Faute de villes pour accueillir l’épreuve féminine internationale, l’association Cher-VTT-vélo-passion a décidé d’annuler l’édition 2017 du Trophée d’or. Avec l’espoir d’organiser la 21 e édition en août 2018. - (Marc Pâris - Michaël Nicolas)

Faute de villes pour accueillir l’épreuve féminine internationale, l’association Cher-VTT-vélo-passion a décidé d’annuler l’édition 2017 du Trophée d’or. Avec l’espoir d’organiser la 21 e édition en août 2018.

«J'ai mal au ventre. Je suis écoeuré. » Marc Pâris oscille entre déception et amertume. Le président de l'association Cher-VTT-vélo-passion vient de se résoudre à annuler la 21 e édition du Trophée d'or féminin qui devait se tenir du 21 au 24 août prochain. L'épreuve promettait de réunir « toutes les meilleures équipes mondiales ».

« 13.000 euros,

qu'est-ce que c'est ? »

Le dirigeant a entériné la décision, hier soir, avec les membres de son bureau. « Ça fait cinq ans qu'on se bat pour maintenir la course avec les 70 bénévoles qui nous aident, mais nos politiques ne suivent pas. »

Ce qui se profilait il y a un mois (notre édition du 22 mars) s'est matérialisé pour Marc Pâris et ses équipes qui ne sont pas parvenus à trouver suffisamment de villes pour accueillir l'épreuve.

« En plus de Cosne qui était partante depuis l'été dernier, nous avions deux villes du Cher : Saint-Doulchard et Vierzon qui nous a donné son accord samedi pour être ville de départ et d'arrivée, explique Marc Pâris. Il nous manquait au moins deux villes pour boucler notre parcours. »

Les différentes collectivités avancent des budgets serrés qui ne leur permettent pas de suivre l'épreuve. « Pourtant, on ne demande pas des sommes énormes, objecte le dirigeant. 13.000 euros pour un départ et une arrivée, qu'est-que c'est, sachant que ça nous coûte en fait 25.000 euros ? »

Avec un mois devant lui pour boucler son parcours et faire suivre le dossier à la préfecture, Marc Pâris n'a pas voulu prendre le risque d'organiser un Trophée d'or « au rabais ».

Cette annulation confirme les difficultés de l'association à se remettre du désengagement de la ville de Saint-Amand, l'un de ses plus fidèles soutiens jusqu'à il y a deux ans.

« Je suis vraiment déçu par Saint-Amand, souffle Marc Pâris. La ville et la communauté de communes Coeur de France nous disent qu'elles n'ont pas les moyens de nous suivre. En revanche, il y a de l'argent pour faire venir une course masculine qui coûte plus cher sur les mêmes dates, en l'occurrence le Tour de l'Avenir (le 23 août, ndlr). »

Marc Pâris s'interroge : « Est-ce que les épreuves féminines intéressent toujours ? » Le dirigeant est pourtant convaincu que le Trophée d'or n'est pas moins porteur pour le Cher. Il voit l'annulation de l'édition 2017 comme une « mise en sommeil ».

« Si je n'ai pas mes villes

en décembre, j'arrêterai »

« On reste sur des bases saines, on a la chance d'être suivi par le département et la région ; Cosne suivra, Vierzon aussi. On va relancer la machine pour 2018 », explique-t-il, tout en prévenant : « Si en décembre je n'ai pas mes villes, j'arrêterai. »

Le Trophée d'or est la troisième des quatre courses féminines par étapes organisées dans l'Hexagone, à être annulée en 2017 après la Route de France et le Tour de Bretagne. Seul le Tour de l'Ardèche tient bon pour le moment.

Michaël Nicolas