L'US Argenton (Philippe ROULET)

Bonjour, L'US Argenton Championne de l'Indre des écoles de cyclisme pour la 2ème année consécutive à Cluis. Voir tous les résultats sur le site de l'US Argenton: http://club.quomodo.com/usacyclisme Sportivement, Philippe

L'US Argenton garde son titre de Champion Départemental des Ecoles de Cyclisme de l'Indre avec 36 pts devant l'AC Bas Berry 40 pts et le VC Blancois 52 pts, le VT Tranzault se classe 4ème avec 75 pts, vienne ensuite 5ème IV Passion 77 pts, 6ème VC Châtillon 93 pts et 7ème US La Châtre 137 pts. Bravo et Félicitations à l'US Argenton et tous les jeunes coureurs présents des clubs de l'Indre. Je remercie aussi la municipalité de Cluis, Alain Baillon avec son nouveau Maillot Tri colore et son équipe, tous les bénévoles ,les éducateurs et surtout les parents qui ont fait l'impasse sur leur week-end de Pâques pour faire participer leurs enfants à ce Championnat Départemental. Une grosse pensée à Zoé Raimbault de l'AC Bas Berry suite à sa chute pendant le cyclo-cross et qui a du être évacuée aux Urgences de Châteauroux. Zoé a pu regagner son domicile, rien de grave.