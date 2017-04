ILERET Enzo archives Eponine GAUVIN

La 33e édition du prix des commerçants et artisans, partenaires du vélo club Lignièrois, à Lignières (18), le 15 avril 2017 - 3ème catégorie, Junior, Pass cyclisme open organisé par le Vélo Club Lignièrois a été remporté par le junior Enzo ILERET (Vineuil-Sports) devant Anthony MARONI (US Bords de Marne) et Julien BOURDIAUX (JGS Nivernaise) - (Jacky BALLAND - Bernard MARCHET - Nadine MARECHAL - Oriane MESLET - Thierry MESLET) Infos et photos à venir...

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME NOM DE L'EPREUVE : Prix des Artisans et Commerçants DATE : 15 avril 2017 ORGANISATEUR : VC LIGNIEROIS SERIES / CATEGORIES : 3 - J - PCO VILLE DE DEPART : Lignières DEPARTEMENT : 18 ENGAGES : 99 PARTANTS : 93 CLASSES : 67 TABLEAU DE CLASSEMENT Epreuve n° R1704026 MOYENNE 43,446 DISTANCE : 112,671 DOSS Place NOM et PRENOM ASSOCIATION N° LICENCE CAT. TEMPS 80 1 ILERET Enzo VINEUIL SPORTS 1841065045 Junior 02:35:36 40 2 MARONI Anthony UC BORDS DE MARNE 1294616011 3 " 27 3 BOURDIAUX Julien JGS NIVERNAISE 0558018182 Junior " 32 4 BOCQUET Nicolas VC TOUCY 0589251045 3 " 11 5 DRILLAUD Frédéric UC MEHUNOISE 1818011038 PCO " 13 6 BURET Alexandre UC MEHUNOISE 1818011117 3 " 46 7 PARLON Lilian V.C.LA SOUTERRAINE 1423028159 Junior " 78 8 HERISSE Joseph GUIDON CROCHU VEIGNE 1837297012 Junior " 10 9 DROUIN François UC MEHUNOISE 1818011006 3 " 3 10 M`COUEZOU Lucas AC SANCOINS 1818001101 Junior " 79 11 HERISSE Jacques GUIDON CROCHU VEIGNE 1837297091 PCO " 82 12 BOUCANVILLE Franck VC CONTROIS 1841284001 3 " 99 13 DUMAS Antoine COMMENTRY CYCLISTE "0403028064 3 " 25 14 ARTAUD Tom VELO CLUB RIOMOIS 0463044077 Junior " 16 15 FINOCCHIARO Thomas 4S ST SATUR 1818013071 3 " 89 16 BOUCHER Antoiine ST JEAN DE LA RUELLE CYC 1845287033 3 " 48 17 SARTOUT Maxime V.C.LA SOUTERRAINE 1423028241 3 " 64 18 GUERET Louis INDRE VELO PASSION 1836308026 Junior " 76 19 SCULFORT Tom US ST PIERRE DES CORPS 1837048035 Junior " 57 20 DANJOUX David UC CHATEAUROUX 1836029007 3 " 35 21 VILLEMIN Alan CSM PUTEAUX 1292401033 Junior " 70 22 CHAUVET Baptiste VT TRANZAULT 1836334067 Junior " 12 23 PERROT Antonin UC MEHUNOISE 1818011114 3 " 53 24 LEBERT Maxime U.V.LIMOUSINE 1487006048 Junior " 22 25 MERLE Olivier VELO SPORT BRIVADOIS 0443032032 PCO " 87 26 CONTAULT Maxandre ST JEAN DE LA RUELLE CYC 1845287026 Junior " 43 27 URBANIAK Denis UC FELLETIN EN CREUSE 1423001065 PCO "