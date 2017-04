La Course by Le Tour de France en deux étapes - La Course by Le Tour de France adopte un nouveau format : Briançon - col de l'Izoard le 20 juillet puis un chrono-poursuite le 22 à Marseille.

La Course by Le Tour de France adopte un nouveau format : Briançon - col de l'Izoard le 20 juillet puis un chrono-poursuite le 22 à Marseille.

