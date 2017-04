Le champion de France junior s’impose - C’est le porteur de la tunique tricolore remportée chez les juniors en 2016, Théo Nonnez (Parisis AC 95), qui s’est imposé hier à Illiers. Triomphe complet pour la formation francilienne qui truste le podium. - (Jean-André Provost - L'Echo Républicain + Dreux CC)

C’est le porteur de la tunique tricolore remportée chez les juniors en 2016, Théo Nonnez (Parisis AC 95), qui s’est imposé hier à Illiers. Triomphe complet pour la formation francilienne qui truste le podium.

L'an dernier, le 20 août, à Civaux (Vienne), Théo Nonnez avait surpris tout son monde en devenant champion de France juniors alors qu'on attendait plutôt son coéquipier et n°1 national Tanguy Turgis sur la plus haute marche. Après avoir travaillé pour son équipe, Nonnez avait réussi à se glisser dans la bonne dans le final pour régler au sprint ses deux compagnons d'échappée, Tristan Montchamp (Rhône-Alpes) et Quentin Grolleau (Provence). Une véritable surprise pour ce jeune de 17 ans qui n'avait que trois saisons de vélo, après avoir pratiqué pendant huit ans le football. Hier, échappé avec son coéquipier Maximilien Andréo, Théo Nonnez a glané son premier bouquet avec la tunique tricolore, à Illiers-Combray. « C'est ma première course en 2 e catégorie cette saison. On était venu avec toute l'équipe (9 sociétaires). On nous avait annoncé un circuit plat et que cela se réglerait au sprint. Finalement, cela s'est fait à la pédale. On est parti à deux à cinquante bornes du final. L'équipe a bien marché derrière », racontait celui qui compte déjà huit victoires chez les seniors. « Ce titre, j'ai mis

du temps à réaliser » « J'avais gagné trois fois en 2 e cat'l'an dernier, à Laon, dans l'Aisne, et en Gironde, à Blaye (ndlr : il ne se souvenait plus de sa troisième), et quatre autres en 3 e cat', sans oublier le titre en juniors. Là, c'est ma première gagne avec le maillot de champion de France, c'est un symbole dans le vélo ! Ce titre, j'ai mis du temps à réaliser », confiait le lycéen en Terminale ES à Enghien (Val-d'Oise) qui se projette nullement vers l'avenir. « Après mon titre national, j'ai eu des contacts avec de belles écuries françaises juniors. Pour l'instant, je ne me prends pas la tête. Je prends course après course. Après on verra… Le bac avant toute chose », ajoutait celui qui a terminé 4 e de la Nationale juniors Fernand Durel à Gavray (Manche) le week-end dernier. Une semaine après avoir connu sa première sélection à Gand-Wevelgem juniors (Belgique) où il a terminé dans le paquet à la suite d'un ennui mécanique. Le classement Illiers-Combray (2 e , 3 e catégorie et juniors), hier. 1. Théo Nonnez (Parisis AC 95) les 126 km en 3 heures ; 2. Maximilien Andréo (Parisis AC 95) ; 3. Emeric Choisy (Parisis AC 95) ; 4. Axel Habert (Guidon Châlettois) ; 5. Kévin David (Paul-Bert Tours) ; 6. Noël Richet (UC Orléans) ; 7. Alexis Lacaine (Parisis AC 95) ; 8. Jérémy Roma (ACBB) ; 9. Bertrand Legendre (UC Orléans) ; 10. Mathieu Troude (Paris CO) ; 11. Antonin Mardon (Guidon Châlettois) ; 12. Gwenaël Fernier (VS Chartrain) ; 13. Pierrick Tondo (ACBB) ; 14. Johan Becot (Olympique CVO) ; 15. Antoine Chevrieux (Vineuil Sports)… Jean-André Provost