Greg Van Avermaet tient son Monument

Paris-Roubaix, entre folklore et histoires

Paris-Roubaix, qui se dispute dimanche, est une course à part dans le calendrier cycliste. L’un des sommets de la saison. Remplie d’histoires, grandes ou petites, la course est privilège pour certains. Un cauchemar pour les autres. «Â Cette course, c’est une hérésie, pas du cyclisme. » Ce constat, que fit Bernard Hinault [...]

