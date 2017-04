Loïc Chopier (VS Chartrain) a remporté ce lundi l'épreuve 1-2-3+J du Luart, support du championnat de la Sarthe des 1ère et 2ème catégories, organisée par l'EC Changéenne. Erwan Despeignes (VC Thouars) est 2ème, Fabien Pavy (Sablé Sarthe Cyclisme PDL) est 3ème et champion de la Sarthe des 1ères catégories. Anthony Graffin (VC Conlie) est 17ème et décroche le titre de champion de la Sarthe des 2èmes catégories. Louis Roquain (UC Nantes Atlantique) est 14ème et 1er 2ème catégorie. Olivier Froger (EC Belinoise) est 24ème et 1er 3ème catégorie, Bruno Teillet (VC Verrois) est 30ème et 1er pass'cyclisme et Clément Voisin (Le Mans Sarthe Vélo) est 25ème et 1er junior.

photo Marie Grenêche

2ème : Erwan Despeignes, vainqueur : Loïc Chopier, 3ème : Fabien Pavy, 1er 3ème cat. : Olivier Froger, 1er pass'cycl. : Bruno Teillet, 1er junior : Clément Voisin

Podium départemental des 1ères catégories 100% Sablé Sarthe Cyclisme PdL avec Fabien Pavy champion de la Sarthe, 2ème Sébastien Chevau, champion sortant et 3ème Etienne Tortelier

Podium départemental des 2èmes catégories : Anthony Graffin (VC Conlie) champion de la Sarthe devant son co-équipier Tony Drouet, 3ème Vincent Lebreton (UC Montgesnoise)

photos des podiums Emile Guillou

Merci à Emile Guillou