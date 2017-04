Lhote et Delzaive en costauds -  Le prix de Châtillon-sur-Loire a fait le plein de coureurs des séries pass'cyclisme, hier après-midi : 45 pour la course de D3-D4 et 40 pour celle des D1-D2. L'UC Gien Sport et le CC Châtillonnais avaient donc le sourir ... (Emilie DEVIENNE - Pascal GIRY)

Le prix de Châtillon-sur-Loire a fait le plein de coureurs des séries pass'cyclisme, hier après-midi : 45 pour la course de D3-D4 et 40 pour celle des D1-D2. L'UC Gien Sport et le CC Châtillonnais avaient donc le sourire au moment de sacrer Olivier Lhote (VS Cacien, les 62,4 km en 1h58'), premier vainqueur du jour (photo de droite). Le coureur de Chécy avait patienté jusque dans le dernier des 12 tours pour sortir du peloton. Et si Feuillette (US Bonny) et Lamarre (Cosne) avaient embrayé, il n'avait pu le revoir. La course des D1-D2 (14 tours) fut plus animée et marquée d'une tentative solitaire de Libault (PTT Orléans) l'espace des 7 e et 8 e tours, puis d'un trio dès le 10 e tour comptant Bardin (VC Senonais), Herrero (US Bonny) et Michel (CG Orléans). Aux trois hommes venaient s'en greffer cinq de plus au 12 e tour, dont Delzaive (AS Fouchambault, les 72,8 km en 2h02') qui s'imposait en costaud lors du sprint final où il réglait pour quelques centimètres le Bonnychon Herrero (photo de gauche).