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BAUDOIN Gérard (Photos d'archives)

BAUDOIN Gérard (Photos d'archives)

Le samedi 22 avril 2017 à ROMORANTIN (41) - Prix Centre Leclerc - Pass'Cyclisme -  ROMORANTIN - organisé par le  VS ROMORANTIN - les vainqueurs : D1D2 = COUTANCEAU  (Christophe AC SUD 28) et D3D4 - BAUDOIN   Gérard (CC BRAQUET ABBATIE -

(Laurent MEHOIS)

Le samedi 22 avril 2017 à ROMORANTIN (41) - Prix Centre Leclerc - Pass'Cyclisme -  ROMORANTIN - organisé par le  VS ROMORANTIN - les vainqueurs : D1D2 = COUTANCEAU  (Christophe AC SUD 28) et D3D4 - BAUDOIN   Gérard (CC BRAQUET ABBATIE - (Laurent MEHOIS)
Le samedi 22 avril 2017 à ROMORANTIN (41) - Prix Centre Leclerc - Pass'Cyclisme -  ROMORANTIN - organisé par le  VS ROMORANTIN - les vainqueurs : D1D2 = COUTANCEAU  (Christophe AC SUD 28) et D3D4 - BAUDOIN   Gérard (CC BRAQUET ABBATIE - (Laurent MEHOIS)
Tag(s) : #AMATEURS
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